Governo | P Chigi | nessuna cena al ristorante per Conte il 31 10 | notizia falsa

Roma, 1 dic. (Adnkronos) – In merito a una notizia che sta circolando in queste ore, basata sulla comunicazione audio di una presunta testimone, la quale afferma che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte avrebbe partecipato a una cena la sera del 31 ottobre scorso in un ristorante romano che invece doveva rimanere chiuso per le misure restrittive da poco adottate, l'Ufficio stampa di Palazzo Chigi precisa che si tratta di "notizie false, destituite di ogni fondamento, a carattere gravemente diffamatorio". L'articolo proviene da Ildenaro.it.

