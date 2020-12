Governo | confermato il coprifuoco alle 22 a Natale e Capodanno

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) La sintesi tra le forze disulle nuove misure anti-Covid è ancora tutta in evoluzione. Stando a quanto filtra, sembra prevalere l’orientamento di lasciare aperti i ristoranti finoore 18 anche nei giorni di festività. Durante la riunione tra il premier Conte e i capi delegazione si è deciso di confermare il22 ae di vietare gli spostamenti anche tra regioni e gidal 21 dicembre. Negozi aperti fino21 per scaglionare gli ingressi. SportFace.

Altro che spirito natalizio. Per l’intera giornata, dopo il vertice infuocato a palazzo Chigi nella notte di martedì, il governo e la maggioranza hanno litigato sul pranzo di ...Il 25 e 26 dicembre e il primo gennaio non si potrà uscire neppure dal proprio Comune. Sulle persone da ospitare a cena o a pranzo a casa non arriveranno regole e divieti, ma raccomandazioni e l'invit ...