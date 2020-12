Golf in Dubai Championship 2020 | Martin Kaymer | Danny Willett | Bernd Wiesberger e cinque italiani al via

Leggi su oasport

(Di martedì 1 dicembre 2020) Il percorso è lo stesso del torneo finale dei migliori 60, ma il torneo, almeno nominalmente, è diverso. La penultima settimana della stagionedell’European Tour fa tappa a, in quel JumeirahEstates che rivedremo anche dal 10 al 13 dicembre. In quest’occasione, però, c’è modo di approfittarne per giocare un ineditoinpresented by DP World, con particolare via al mercoledì e un campo di partecipazione con molti nomi interessanti. I tre nomi più importanti, a livello di palmares, sono quelli di. Il tedesco, l’inglese e l’austriaco vengono da momenti diversi. L’ex eroe di Ryder Cup 2012 ha di recente ...