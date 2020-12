“Glielo hanno fatto mentre papà moriva in ospedale”. La denuncia choc dell’attrice dopo la morte del padre per Covid (Di martedì 1 dicembre 2020) “mentre mio padre moriva gli è stato rubato il cellulare”. La denuncia è di Venere Rotelli, attrice e operatrice sociale di Massafra in provincia di Taranto, che ha perso il papà Francesco (pastore evangelico) a causa del Coronavirus. L’uomo è morto all’ospedale Moscati di Taranto. Non si tratterebbe dell’unico episodio di oggetti rubati ai degenti dell’ospedale. Altre famiglie, dopo lo sfogo di Venere sui social, hanno raccontato episodi simili. “In quel cellulare ci sono le sue foto, i suoi messaggi, i suoi pensieri, le sue annotazioni: lo rivogliamo”, insiste Rotelli, che non si accontenta della risposta che gli hanno formulato gli addetti alla sicurezza al pronto soccorso del Moscati, mentre conferma di aver predisposto la ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 1 dicembre 2020) “miogli è stato rubato il cellulare”. Laè di Venere Rotelli, attrice e operatrice sociale di Massafra in provincia di Taranto, che ha perso ilFrancesco (pastore evangelico) a causa del Coronavirus. L’uomo è morto all’ospedale Moscati di Taranto. Non si tratterebbe dell’unico episodio di oggetti rubati ai degenti dell’ospedale. Altre famiglie,lo sfogo di Venere sui social,raccontato episodi simili. “In quel cellulare ci sono le sue foto, i suoi messaggi, i suoi pensieri, le sue annotazioni: lo rivogliamo”, insiste Rotelli, che non si accontenta della risposta che gliformulato gli addetti alla sicurezza al pronto soccorso del Moscati,conferma di aver predisposto la ...

