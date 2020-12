‘Gli sguardi sul MOI’: noir e foto giornalismo raccontano la più grande occupazione d’Europa (Di martedì 1 dicembre 2020) Il 30 luglio del 2019 con lo sgombero dell’ultima palazzina terminava l’occupazione dell’ex MOI a Torino, quella che è stata definita la più grande d’Europa. Per circa sette anni gli edifici che nel 2006 ospitarono gli atleti olimpici, sono stati la casa di migliaia di cittadini extracomunitari. A oltre un anno di distanza dieci giornalisti torinesi hanno voluto porre nuovamente l’attenzione su quell’esperienza, raccontando l’umanità che brulicava dentro le stanze o tra i corridoi di quegli appartamenti di fortuna. Da mercoledì 2 dicembre a sabato 5 dicembre all’interno dello spazio ‘fotografia Km0’ allestito dentro la Tettoia dell’Orologio di Porta Palazzo si terrà un evento speciale per mettere a fuoco l’obiettivo sugli sguardi di chi ha vissuto quell’occupazione. Il pretesto ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 1 dicembre 2020) Il 30 luglio del 2019 con lo sgombero dell’ultima palazzina terminava l’dell’ex MOI a Torino, quella che è stata definita la più. Per circa sette anni gli edifici che nel 2006 ospitarono gli atleti olimpici, sono stati la casa di migliaia di cittadini extracomunitari. A oltre un anno di distanza dieci giornalisti torinesi hanno voluto porre nuovamente l’attenzione su quell’esperienza, raccontando l’umanità che brulicava dentro le stanze o tra i corridoi di quegli appartamenti di fortuna. Da mercoledì 2 dicembre a sabato 5 dicembre all’interno dello spazio ‘grafia Km0’ allestito dentro la Tettoia dell’Orologio di Porta Palazzo si terrà un evento speciale per mettere a fuoco l’obiettivo suglidi chi ha vissuto quell’. Il pretesto ...

