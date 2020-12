Gli psicologi aiutano a superare il Winter Blues (Di martedì 1 dicembre 2020) Il Winter Blues, ovvero il disturbo affettivo stagionale, compare con i primi freddi e l’accorciarsi delle giornate ed è uno stato passeggero: come superarlo Ormai abbiamo salutato definitivamente la bella stagione, il cambio degli armadi è stato fatto e ci aspettano davanti a noi i mesi più freddi dell’anno. A questo si aggiunge il fatto… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 1 dicembre 2020) Il, ovvero il disturbo affettivo stagionale, compare con i primi freddi e l’accorciarsi delle giornate ed è uno stato passeggero: come superarlo Ormai abbiamo salutato definitivamente la bella stagione, il cambio degli armadi è stato fatto e ci aspettano davanti a noi i mesi più freddi dell’anno. A questo si aggiunge il fatto… L'articolo Corriere Nazionale.

sunflower_haz_ : il diploma è solo un pezzo di carta e gli psicologi non curano l'ansiaaaa le luci si spengono ma noi no dopo quello… - BertoncinMarti : ho bisogno di un ragazzo che ascolti gli psicologi con me - twitta_sib : RT @_attimofuggente: 'Tommaso si sta rovinando il percorso per Francesco' MA TOMMASO POTRÀ FARE A 25 ANNI IL CAZZO CHE VUOLE?! SE SI È LEGA… - fig4matisvegli : ma gli psicologi vanno dagli psicologi o si fanno le sedute da sé? - noemi29223769 : RT @_attimofuggente: 'Tommaso si sta rovinando il percorso per Francesco' MA TOMMASO POTRÀ FARE A 25 ANNI IL CAZZO CHE VUOLE?! SE SI È LEGA… -