Giulia Salemi dopo la diretta attacca Elisabetta Gregoraci e si sfoga con Selvaggia Roma (Di martedì 1 dicembre 2020) Diciamo subito che il confronto tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi nel corso della diretta del Grande Fratello VIP 5 è stato totalmente surreale. Noi a casa abbiamo solo capito "Dai amore tu sai, tesoro non farmi parlare, chiudiamola qui, non voglio mettere in mezzo nessuno, non facciamo noi, amore da, tesoro su"…In soldino la Gregoraci ha accusato la Salemi di essere una scroccona che manda messaggi agli amici degli amici per chiedere cene, vacanze, e altro e poi quando arriva a casa del padrone, non saluta la consorte ( in realtà la Gregoraci non era più neppure la moglie di Flavio). Sappiamo già bene tutto quello che si è detto fuori di questa vicenda ma è chiaro che sarebbe stato interessante capire che cosa volesse intendere la ...

