Giulia Salemi confessa | “Mai provato il vero piacere con nessun uomo Ho sempre finto”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Ieri serae Maria Teresa Ruta si sono appartate in un angolo della casa del GF Vip per farsi delle confidenze intime. Per un attimo mi sembrava una bella replica di… La milanese Power (che ha nuovamente discusso con la Gregoraci) ha fatto una confessione molto particolare, che dovrebbe interessare anche ai suoi ex. “Ho una cosa molto imbarazzante da dirti. Credo di avere un blocco con il mio corpo. Ci sono problemi anche a relazionarmi fisico a fisico. Io ad oggi, non credo di aver maiun ‘’ dico uno reale. Ne ho parlato con pochissimi amici e amiche e mi guardano scioccati ‘in che senso?!’. Io hofatto finta. – ha continuato– Ho emulato un qualcosa di noncon i miei ex. ...