Giudice Sportivo, due giornate di squalifica per Morata (Di martedì 1 dicembre 2020) Il Giudice Sportivo ha sanzionato Alvaro Morata con due giornate di squalifica dopo l’espulsione rimediata dal calciatore bianconero al termine di Benevento-Juventus. Questo il comunicato: “squalifica per due giornate effettive per avere, al termine della partita, rivolto al Direttore di gara un’espressione irriguardosa, indirizzata al medesimo”, si legge nel comunicato. Morata salterà quindi i prossimi match contro Torino e Genoa. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 1 dicembre 2020) Ilha sanzionato Alvarocon duedidopo l’espulsione rimediata dal calciatore bianconero al termine di Benevento-Juventus. Questo il comunicato: “per dueeffettive per avere, al termine della partita, rivolto al Direttore di gara un’espressione irriguardosa, indirizzata al medesimo”, si legge nel comunicato.salterà quindi i prossimi match contro Torino e Genoa. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

DiMarzio : La decisione del Giudice Sportivo dopo il cartellino rosso rimediato da #Morata al termine della partita contro il… - SoniaSamoggia : RT @perchetendenza: #Morata: Perché è stato stato squalificato per due giornate dal Giudice sportivo Gerardo Mastrandrea 'per avere, al ter… - tuttoatalanta : Giudice sportivo, stangata Juve: 2 turni di squalifica per Morata - CosenzaOfficial : ?? Giudice Sportivo, decisioni 9 giornata. Sub iudice il risultato di #COSSAL ?? - Dome689 : RT @FcInterNewsit: Giudice sportivo - 'Espressione irriguardosa': due turni di squalifica a Morata. Prima sanzione per Perisic https://t.co… -