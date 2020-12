Giornata mondiale contro l’Aids, vaccini terapeutici e nuove molecole allo studio. Sars Cov 2 non ha fermato la ricerca su Hiv (Di martedì 1 dicembre 2020) Un farmaco long acting, vaccini terapeutici in sperimentazione clinica e nuove molecole allo studio che inibiscono l’ingresso del virus. Quello dell’Hiv: il più temuto dagli scienziati prima che meno di un anno fa arrivasse Sars Cov 2. In tempi di Covid-19, tutto il resto sembra passato in secondo piano, come la prevenzione e gli screening, ma la ricerca non si è fermata e prosegue la decennale lotta a una delle più pericolose piaghe mondiali. Ecco perché quest’anno la Giornata mondiale contro l’Aids assume ancora più importanza: da un lato si vogliono “risvegliare” le coscienze sull’importanza della prevenzione e dello screening e dall’altro si vuole ricordare che la scienza non ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 dicembre 2020) Un farmaco long acting,in sperimentazione clinica eche inibiscono l’ingresso del virus. Quello dell’Hiv: il più temuto dagli scienziati prima che meno di un anno fa arrivasseCov 2. In tempi di Covid-19, tutto il resto sembra passato in secondo piano, come la prevenzione e gli screening, ma lanon si è fermata e prosegue la decennale lotta a una delle più pericolose piaghe mondiali. Ecco perché quest’anno laassume ancora più importanza: da un lato si vogliono “risvegliare” le coscienze sull’importanza della prevenzione e dello screening e dall’altro si vuole ricordare che la scienza non ha ...

