Giornata mondiale contro l'AIDS: le star che hanno contratto l'HIV (Di martedì 1 dicembre 2020) CHARLIE SHEEN Ha sconvolto il mondo di Hollywood la confessione di Charlie Sheen, che dichiarò in diretta ai microfoni di Today nel 2015 di essere sieropositivo. L'attore ha raccontato di aver ... Leggi su diregiovani (Di martedì 1 dicembre 2020) CHARLIE SHEEN Ha sconvolto il mondo di Hollywood la confessione di Charlie Sheen, che dichiarò in diretta ai microfoni di Today nel 2015 di essere sieropositivo. L'attore ha raccontato di aver ...

francescacheeks : Oggi è il #WorldAIDSDay, giornata mondiale contro l'AIDS. Quello che stiamo vivendo richiama quotidianamente tutta… - SkyTG24 : Giornata mondiale contro l'AIDS: l'epidemia globale ancora tra noi - MatteoRichetti : Oggi è la Giornata Mondiale contro l’Aids. Stiamo lottando contro una pandemia che ha apparentemente oscurato un al… - FrancescoTedes2 : RT @santegidio_ge: In occasione della Giornata Mondiale 'Città per la vita - Città contro la pena di morte' i @gxlapace hanno organizzato u… - Radio1Rai : #WorldAIDSDay2020 ???'Sono diventati mantra 'Lavate le mani', 'Mettete la mascherina': perché per il profilattico qu… -