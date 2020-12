Giornata mondiale contro l’AIDS, in Italia morte 500 persone nel 2019 (Di martedì 1 dicembre 2020) Oggi, 1^ dicembre, è la Giornata mondiale contro l’AIDS che tutti gli anni causa la morte di migliaia di persone. L’HIV è un virus che attacca il sistema immunitario indebolendolo a tal punto da finire in AIDS, uno stadio clinico avanzato dell’infezione da cui purtroppo non c’è via d’uscita. Se si contrae l’HIV e lo si scopre con una diagnosi tempestiva, però, grazie all’assunzione costante di farmaci antiretrovirali, si può restare portatori del virus con una speranza di vita normale e addirittura non essere contagiosi. Per questo motivo è necessario sottoporsi al test a cadenza regolare. HIV, come prevenire Ecco alcuni metodi per ridurre il rischio di trasmissione sessuale dell’HIV direttamente dal sito del Ministero della Salute: Nei rapporti penetrativi usare ... Leggi su biccy (Di martedì 1 dicembre 2020) Oggi, 1^ dicembre, è lache tutti gli anni causa ladi migliaia di. L’HIV è un virus che attacca il sistema immunitario indebolendolo a tal punto da finire in AIDS, uno stadio clinico avanzato dell’infezione da cui purtroppo non c’è via d’uscita. Se si contrae l’HIV e lo si scopre con una diagnosi tempestiva, però, grazie all’assunzione costante di farmaci antiretrovirali, si può restare portatori del virus con una speranza di vita normale e addirittura non essere contagiosi. Per questo motivo è necessario sottoporsi al test a cadenza regolare. HIV, come prevenire Ecco alcuni metodi per ridurre il rischio di trasmissione sessuale dell’HIV direttamente dal sito del Ministero della Salute: Nei rapporti penetrativi usare ...

fattoquotidiano : Giornata mondiale contro l’Aids, nel 2019 38 milioni di persone positive e quasi 700mila morti per cause collegate… - FiorellaMannoia : Se Michael Jackson fosse morto ieri sarebbe successa la stessa cosa. Quando se ne vanno uomini così amati nel mondo… - amnestyitalia : Oggi è la giornata mondiale per l'eliminazione della violenza contro le donne, obiettivo ancora molto lontano per t… - CELESTEMDNA : RT @FiorellaMannoia: Se Michael Jackson fosse morto ieri sarebbe successa la stessa cosa. Quando se ne vanno uomini così amati nel mondo in… - AlbertoCapitani : 1 Dicembre, Giornata mondiale Contro l'AIDS: dedicata ad accrescere la coscienza della epidemia mondiale di AIDS do… -