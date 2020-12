Gimmy, morto a Ponza lo scorso agosto: avanza l’ipotesi dell’omicidio (Di martedì 1 dicembre 2020) Si allunga l’ombra del mistero sulla morte di Gianmarco Pozzi -detto Gimmy. Il giovane, residente a Frascati, è morto lo scorso agosto a Ponza, dove si trovava per lavorare nei mesi estivi come buttafuori di un locale. Il cadavere del ragazzo era stato trovato in un’intercapedine tra due edifici ed era stata in un primo tempo accolta la tesi della caduta dall’alto. Ora, la famiglia chiede che sia fatta luce sulla causa della morte: troppi gli elementi -a partire dallo stato del corpo del giovane al momento del ritrovamento- che fanno pensare che Gimmy sia stato ucciso. Le condizioni del cadavere Gianmarco Pozzi è stato ritrovato la mattina del 9 agosto scorso. Era riverso a terra nell’intercapedine e addosso portava solo il costume da bagno. ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 1 dicembre 2020) Si allunga l’ombra del mistero sulla morte di Gianmarco Pozzi -detto. Il giovane, residente a Frascati, èlo, dove si trovava per lavorare nei mesi estivi come buttafuori di un locale. Il cadavere del ragazzo era stato trovato in un’intercapedine tra due edifici ed era stata in un primo tempo accolta la tesi della caduta dall’alto. Ora, la famiglia chiede che sia fatta luce sulla causa della morte: troppi gli elementi -a partire dallo stato del corpo del giovane al momento del ritrovamento- che fanno pensare chesia stato ucciso. Le condizioni del cadavere Gianmarco Pozzi è stato ritrovato la mattina del 9. Era riverso a terra nell’intercapedine e addosso portava solo il costume da bagno. ...

Si allunga l’ombra del mistero sulla morte di Gianmarco Pozzi -detto Gimmy. Il giovane, residente a Frascati, è morto lo scorso agosto a Ponza, dove si trovava per lavorare nei ...

Inchiesta in salita sulla morte di Gianmarco Pozzi, il 27enne di Roma deceduto il 9 agosto scorso a Ponza, in circostanze ancora tutte da chiarire. Spariti abiti e divise del campione di kickboxing ...

Si allunga l’ombra del mistero sulla morte di Gianmarco Pozzi -detto Gimmy. Il giovane, residente a Frascati, è morto lo scorso agosto a Ponza, dove si trovava per lavorare nei ...Inchiesta in salita sulla morte di Gianmarco Pozzi, il 27enne di Roma deceduto il 9 agosto scorso a Ponza, in circostanze ancora tutte da chiarire. Spariti abiti e divise del campione di kickboxing ...