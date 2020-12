GF Vip: Martina Nasoni contro Selvaggia Roma (Di martedì 1 dicembre 2020) La bella Martina Nasoni di recente ospite di Giada Di Miceli a “Non succederà” ha svelato perché non ha un buon rapporto con Selvaggia Roma. La Nasoni ha raccontato alcuni risvolti inediti su Selvaggia. Martina Nasoni quando Selvaggia Roma ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip non si è minimamente risparmiata. La vincitrice del Grande Fratello ha duramente criticato e attaccato la Roma, svelando Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 1 dicembre 2020) La belladi recente ospite di Giada Di Miceli a “Non succederà” ha svelato perché non ha un buon rapporto con. Laha raccontato alcuni risvolti inediti suquandoha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip non si è minimamente risparmiata. La vincitrice del Grande Fratello ha duramente criticato e attaccato la, svelando Articolo completo: dal blog SoloDonna

carelli_martina : RT @zerowidee: sinceramente sconvolta che signorini debba dedicare venti minuti di puntata per comunicare ai vip della morte di maradona qu… - gossipblogit : Selvaggia Roma: lite con Martina Nasoni prima del Grande Fratello Vip 5 - infoitcultura : ‘Gf Vip 5’, Martina Nasoni ospite in radio svela di aver avuto un acceso scontro con Selvaggia Roma: ecco perché - ducati78 : Martina Nasoni aveva litigato con selvaggia per il tatuatore, però erano solo rapporti di lavoro,alla fine le masch… - IsaeChia : ‘#GfVip 5’, #MartinaNasoni ospite in radio svela di aver avuto un acceso scontro con #SelvaggiaRoma: ecco perché -