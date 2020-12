GF Vip, il fratello di Balotelli eliminato dal televoto: coinquilini in lacrime (Di martedì 1 dicembre 2020) Alla fine l'eliminato è stato proprio lui. Enock, il fratello di Mario Balotelli, aveva già deciso che sarebbe uscito anticipatamente dalla casa perché il Grande fratello Vip è stato prolungato fino ai primi di febbraio. "Ma da un po' mi mancano i miei affetti". Ed era veramente emozionato quando gli è arrivato, prima di uscire dalla porta rossa della casa, il video messaggio dei suoi nipotini.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CIO1OzTqVpF/"Il pubblico ha deciso per lui e lo ha eliminato dal gioco. Il 5% ha votato per salvarlo ed è arrivata l'eliminazione. "Credo di aver dato tutto", ha detto. In lacrime i suoi compagni d'avventura. Dispiaciuto il nuovo ospite della casa di Canale 5, Margioglio: "Proprio un bel ragazzo", ha affermato il cantante. Golssip. Leggi su golssip (Di martedì 1 dicembre 2020) Alla fine l'è stato proprio lui. Enock, ildi Mario, aveva già deciso che sarebbe uscito anticipatamente dalla casa perché il GrandeVip è stato prolungato fino ai primi di febbraio. "Ma da un po' mi mancano i miei affetti". Ed era veramente emozionato quando gli è arrivato, prima di uscire dalla porta rossa della casa, il video messaggio dei suoi nipotini.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CIO1OzTqVpF/"Il pubblico ha deciso per lui e lo hadal gioco. Il 5% ha votato per salvarlo ed è arrivata l'eliminazione. "Credo di aver dato tutto", ha detto. Ini suoi compagni d'avventura. Dispiaciuto il nuovo ospite della casa di Canale 5, Margioglio: "Proprio un bel ragazzo", ha affermato il cantante. Golssip.

