GF Vip 5: nella notte l'amaro sfogo di Giulia Salemi, che scoppia a piangere (Di martedì 1 dicembre 2020) Continua la querelle tra Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci: a istigare le due donne è sempre Alfonso Signorini, che anche nella diretta di ieri ha ricordato quell'estate di qualche anno fa in Sardegna quando Elisabetta si è sentita snobbata da Giulia, che a sua volta sarebbe stata fin troppo carina col suo ex Flavio Briatore allo scopo di ottenere favori e inviti gratuiti. Dopo la puntata, nella notte, è arrivato l'amaro sfogo della Salemi, che è scoppiata a piangere perché è stata fatta passare per "scroccona" e per una facile, che ci prova con l'imprenditore ricco per ottenere favori. Manco a dirlo, nel mirino di Giulia c'era proprio Elisabetta, che ha definito "incattivita", ...

