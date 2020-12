‘Gf Vip 5’ | ecco chi sono i nomi clamorosi che stanno per entrare nella Casa!

Leggi su isaechia

(Di martedì 1 dicembre 2020) E’ stato Trash Italiano a svelare tramite un tweet idei nuovi concorrenti che varcheranno l’ambitissima porta rossa di Cinecittà, dati per certo dal settimanale Chi: I nuovi concorrenti quindi della quinta edizione del Grande Fratello Vip – giunta ormai alla ventiduesima puntata – dovrebbero essere l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi Samantha De Grenet, Ginevra Lamborghini sorella della vulcanica Elettra, Carlotta Dell’Isola protagonista insieme al fidanzato Nello Sorrentino dell’ottava edizione di Temptation Island, Andrea Zenga ex concorrente della prima edizione di Temptation Island Vip con la fidanzata di allora Alessandra Sgolastra, l’ex gieffino Filippo Nardi e Mario Ermito, concorrente del Grande Fratello 12. Era stato lo stesso conduttore Alfonso Signorini a rivelare qualche chicca in merito ai prossimi vipponi che entrerannoCasa ...