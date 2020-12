Gerry Scotti, l’incubo è finito: dalla malattia alla rinascita (Di martedì 1 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. E’ finito l’incubo per Gerry Scotti: il dramma del coronavirus è finito, ecco il messaggio del conduttore per un Natale molto speciale. Gerry Scotti, il presentatore più amato dai telespettatori italiani, è tornato recentemente all’interno delle trasmissioni televisive, acclamato dai suoi fan e followers. Noi tutti abbiamo assistito preoccupati alla malattia del conduttore: egli infatti Leggi su youmovies (Di martedì 1 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. E’per: il dramma del coronavirus è, ecco il messaggio del conduttore per un Natale molto speciale., il presentatore più amato dai telespettatori italiani, è tornato recentemente all’interno delle trasmissioni televisive, acclamato dai suoi fan e followers. Noi tutti abbiamo assistito preoccupatidel conduttore: egli infatti

Tommaso12734995 : Secondo me gerry scotti è un cafone incredibile al di fuori della tv - ilGerrino92 : Con 3.786.000 telespettatori (share 17,09%) Gerry Scotti in replica porta #CadutaLibera ad essere per il 2° giorno… - reginaditear : se nj e jk mettono un selca con sj il 4 dicembre metto gerry scotti natalizio come icon per una settimana - patriziab325 : @pazzipergerry @Gerry_Scotti Aspettiamo???????? - pazzipergerry : @patriziab325 @Gerry_Scotti Torna in Primavera -