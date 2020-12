Germania: strage di pedoni sul marciapiede dello shopping, 4 morti. Arrestato un 51enne tedesco (Di martedì 1 dicembre 2020) C'era un uomo di 51 anni, tedesco, alla guida dell'auto che ha provocato due morti e diversi feriti nella zona pedonale di Treviri: lo riferisce la polizia smentendo così le informazioni riportate da Bild secondo le quali alla guida ci sarebbe stata una donna. I morti sarebbero quattro e almeno una quindicina i feritiì Leggi su firenzepost (Di martedì 1 dicembre 2020) C'era un uomo di 51 anni,, alla guida dell'auto che ha provocato duee diversi feriti nella zona pedonale di Treviri: lo riferisce la polizia smentendo così le informazioni riportate da Bild secondo le quali alla guida ci sarebbe stata una donna. Isarebbero quattro e almeno una quindicina i feritiì

