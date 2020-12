Germania | auto travolge pedoni a Treviri | due morti e 10 feriti

Leggi su inews24

(Di martedì 1 dicembre 2020) Dramma a, in: unha travolto alcuni. Il bilancio attuale è di duee 10Secondo quanto riferisce la Bild, inun’ha travolto diverse persone in una zona pedonale della città di. Il bilancio al momento sarebbe di duee 10, ma è in L'articolo proviene da Inews.it.