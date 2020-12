Germania, auto sulla folla a Treviri: almeno 4 morti e 15 feriti (Video) (Di martedì 1 dicembre 2020) Treviri, 1 dic – Orrore a Treviri, in Germania: un’auto è piombata a velocità vertiginosa nell’area pedonale della città puntando sulla folla che stava passeggiando e facendo shopping. Secondo quanto riportato dalla polizia il bilancio fino ad ora sarebbe di quattro morti e di 15 feriti. La città è sotto choc. auto piombata sulla folla uccide due persone in Germania Secondo quanto riferito dai testimoni, un’auto che sarebbe piombata sulla folla in una delle principali strade dello shopping della piccola cittadina tedesca, falciando chiunque si trovasse nel suo percorso. Il sindaco della città del Land della Renania-Palatinato, Wolfram ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 1 dicembre 2020), 1 dic – Orrore a, in: un’è piombata a velocità vertiginosa nell’area pedonale della città puntandoche stava passeggiando e facendo shopping. Secondo quanto riportato dalla polizia il bilancio fino ad ora sarebbe di quattroe di 15. La città è sotto choc.piombatauccide due persone inSecondo quanto riferito dai testimoni, un’che sarebbe piombatain una delle principali strade dello shopping della piccola cittadina tedesca, falciando chiunque si trovasse nel suo percorso. Il sindaco della città del Land della Renania-Palatinato, Wolfram ...

