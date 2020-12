Germania, auto contro pedoni a Treviri: almeno 4 morti tra cui un bambino e 10 feriti (Di martedì 1 dicembre 2020) auto contro pedoni a Treviri, in Germania. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un incidente o cos’altro, ma è invece accertato che il drammatico sinistro ha causato diversi morti e feriti. Lo riferiscono fonti locali della città nella Renania-Palatinato. Inizialmente fonti locali hanno riferito di 2 vittime. La polizia ha confermato invece che i morti sono 4 e che tra le vittime c’è anche un bambino, di cui non è stata resa nota l’età. (segue dopo la foto) Secondo il Bild online, un automobilista è entrato con la propria vettura nella zona pedonale di Treviri nel pomeriggio pomeriggio di oggi, martedì 1° dicembre 2020. Secondo le prime informazioni di testimoni oculari, ci sarebbero stati ... Leggi su urbanpost (Di martedì 1 dicembre 2020), in. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un incidente o cos’altro, ma è invece accertato che il drammatico sinistro ha causato diversi. Lo riferiscono fonti locali della città nella Renania-Palatinato. Inizialmente fonti locali hanno riferito di 2 vittime. La polizia ha confermato invece che isono 4 e che tra le vittime c’è anche un, di cui non è stata resa nota l’età. (segue dopo la foto) Secondo il Bild online, unmobilista è entrato con la propria vettura nella zona pedonale dinel pomeriggio pomeriggio di oggi, martedì 1° dicembre 2020. Secondo le prime informazioni di testimoni oculari, ci sarebbero stati ...

