Genoa | visto questa foto? Mourinho e Gattuso avevano ragione

Una foto sta facendo il giro del web: tre calciatori del Genoa, mentre la loro squadra perde col Parma, sorridono guardando il cellulare Difficile si stessero informando sulla politica o sulla situazione legata al Covid, c'è una smorfia che ricorda vagamente un sorriso a tradirli. Forse, semplicemente, si stavano svagando, come si fa a scuola Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

gigipoletti : @kravotz @SimoneMaloni Ne sarei felice perché ho visto qualche partita e mi è piaciuto. Come Rovella del Genoa non… - AG10Player : Ieri sera ho visto Pellegrini in Genoa Parma e mi sto ancora chiedendo adesso come sia stato possibile scambiarlo con Spinazzola! - Bibolottistuta1 : @ErreNove__ Meglio comunque che il Parma abbia vinto ieri sera visto che domenica abbiamo lo scontro con il Genoa - DrBlackMrWhite1 : @Maggico7 Eh vabbè, cercherò di tenerlo a mente per quello visto a Genoa???? - michelemalfatti : @PierluigiVinai Per quanto visto in campo posizione legittima. Meno per i valori tecnici presunti. Il Genoa perde,… -

Simone Braglia, ex portiere del Genoa, interviene in merito al momento difficile del Grifone. Dalla posizione di Maran al penultimo posto in Serie A ...

Confronto Maran-Preziosi, tecnico confermato ma rischia l’esonero a ogni partita

Quasi ogni partita del Genoa in questa stagione è stato un crocevia, un passo decisivo verso il baratro o la resurrezione. Le premesse di una stagione tranquilla sono state spazzate via dal Covid, da ...

