Gene Gnocchi colpisce Toninelli | «Se non ti vaccini diventi così» E la battuta diventa virale

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 1 dicembre 2020)deride Danilo, il grillino maestro di gaffe.– ormai spalla di Nicola Porro a Quarta Repubblica, il programma di Rete Quattro – ha voluto lanciare un messaggio molto chiaro: «Se non ti» e davanti alla telecamera ha piazzato la foto dell’ex ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture. La trovata impazza sui social e lasubito. L’ironia diUn modo del tutto ironico quello diper convincere gli italiani a fare il vaccino quando arriverà per fermare l’emergenza coronavirus. Sempre che il governo e Domenico Arcuri non si macchino di un altro flop. Cosa pensi ...