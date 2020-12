Gel e mascherine, da Genova a Catanzaro ecco le province dove ci si protegge di più (Di martedì 1 dicembre 2020) A guidare la classifica delle province in cui nei primi nove mesi del 2020 si sono acquistate in farmacia più confezioni di gel e mascherine è Genova. Seguono Asti, Alessandria e Modena. Sul fondo, invece, Catanzaro, Vibo Valentia, Trento e Novara Leggi su ilsole24ore (Di martedì 1 dicembre 2020) A guidare la classifica dellein cui nei primi nove mesi del 2020 si sono acquistate in farmacia più confezioni di gel e. Seguono Asti, Alessandria e Modena. Sul fondo, invece,, Vibo Valentia, Trento e Novara

trimpa48 : RT @mattinodipadova: Una mascherina chirurgica azzurra diventa il velo di Maria, un guanto nero in lattice la tunica di Giuseppe. A Saonara… - principesso2 : L'altro giorno ho visto che la gente, in fila a distanza, tutta con le mascherine, si rimetteva il gel addirittura… - mattinodipadova : Una mascherina chirurgica azzurra diventa il velo di Maria, un guanto nero in lattice la tunica di Giuseppe. A Saon… - nuova_venezia : Una mascherina chirurgica azzurra diventa il velo di Maria, un guanto nero in lattice la tunica di Giuseppe. A Saon… - CaseTaverner11 : @GuidoCrosetto Galli ha appena detto che cosi' come e' stato ieri a Torino si rischia la 3 ondata. Significa forse… -

Ultime Notizie dalla rete : Gel mascherine Gel e mascherine, da Genova a Catanzaro ecco le province dove ci si protegge di più Il Sole 24 ORE Gel e mascherine, da Genova a Catanzaro ecco le province dove ci si protegge di più

A guidare la classifica delle province in cui nei primi nove mesi del 2020 si sono acquistate in farmacia più confezioni di gel e mascherine è Genova. Seguono Asti, Alessandria e Modena. Sul fondo, in ...

Come struccare e detergere la pelle per non irritarla ma pulirla a fondo

Struccare e pulire la pelle ogni giorno è fondamentale per mantenerla sana, luminosa e prevenire le rughe: ecco come fare per non irritarla ...

A guidare la classifica delle province in cui nei primi nove mesi del 2020 si sono acquistate in farmacia più confezioni di gel e mascherine è Genova. Seguono Asti, Alessandria e Modena. Sul fondo, in ...Struccare e pulire la pelle ogni giorno è fondamentale per mantenerla sana, luminosa e prevenire le rughe: ecco come fare per non irritarla ...