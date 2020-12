Fuori dal coro | anticipazioni di stasera martedì 1 dicembre 2020

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 1 dicembre 2020) Continua anche questa settimana l’appuntamento con il programma condotto da Mario Giordano. Si tratta, per chi non lo conoscesse, di un talk show politico, all’interno del quale vengono discussi gli argomenti del momento. Tra gli ospiti, spesso, ci sono celebrità che tornano spesso nel corso del tempo. Tra queste possiamo citare, per esempio, Vittorio Feltri, Rita Dalla Chiesa, Iva Zanicchi e Orietta Berti. Andiamo, ora a vedere tutte ledella puntata in onda, didaldalQuesta sera, 1, a partire dalle ore 21:15 su Rete 4 andrà in onda ...