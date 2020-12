Francesco Arca | auguri ad Irene con mano “malandrina” – FOTO

Leggi su bloglive

(Di martedì 1 dicembre 2020) L’attoreè felicemente sposato con la compagnaCapuano. L’ex modello ha scritto una dedica dolcissima per il compleanno della moglie.non è nato come attore,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it.