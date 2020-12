Francesca Giuliano, l'appello alla politica: "Foto false su siti per adulti, la politica faccia qualcosa" (Di martedì 1 dicembre 2020) La Rete a volte è maledetta. Dopo l'allarme lanciato da Guendalina Tavassi, ex gieffina che ha raccontato di essere vittima di revenge porn, arriva la confessione di Francesca Giuliano. “Mi hanno rubato alcune Foto dal mio profilo ed ho scoperto che erano in un sito p***. Cliccandoci si aprivano video di attori hard, mai roba mia. Ovviamente”, dice la Giuliano. “Ho fatto una denuncia alla polizia postale. Ho scoperto che si tratta di siti italiani. Ma faccio un appello: la politica deve pensare ad un legge che imponga la rimozione di questi contenuti dopo una denuncia. E tutto dovrebbe avvenire in pochissimo tempo”, continua. La Giuliano, una delle ragazze più belle della televisione, tornerà presto in ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 dicembre 2020) La Rete a volte è maledetta. Dopo l'rme lanciato da Guendalina Tavassi, ex gieffina che ha raccontato di essere vittima di revenge porn, arriva la confessione di. “Mi hanno rubato alcunedal mio profilo ed ho scoperto che erano in un sito p***. Cliccandoci si aprivano video di attori hard, mai roba mia. Ovviamente”, dice la. “Ho fatto una denunciapolizia postale. Ho scoperto che si tratta diitaliani. Ma faccio un: ladeve pensare ad un legge che imponga la rimozione di questi contenuti dopo una denuncia. E tutto dovrebbe avvenire in pochissimo tempo”, continua. La, una delle ragazze più belle della televisione, tornerà presto in ...

