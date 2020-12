Forza Italia, lo staff di Caldoro precisa: “Nessuna presa di distanza dal capogruppo Patriarca” (Di martedì 1 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoDallo staff di Stefano Caldoro precisano: “Nessun presa di distanza dal capogruppo di Forza Italia Anna Rita Patriarca che esprime una opinione in merito al dibattito interno al partito”. È la replica all’articolo di Anteprima24 sullo scontro in atto tra Patriarca e il coordinatore regionale Domenico De Siano L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 1 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoDallodi Stefanono: “NessundidaldiAnna Rita Patriarca che esprime una opinione in merito al dibattito interno al partito”. È la replica all’articolo di Anteprima24 sullo scontro in atto tra Patriarca e il coordinatore regionale Domenico De Siano L'articolo proviene da Anteprima24.it.

borghi_claudio : Forza @Mov5Stelle è in gioco l'Italia. #cresce #ilPiave #STOPMES - FratellidItalia : #FratellidItalia ringrazia gli alleati di Forza Italia, in particolare Silvio Berlusconi, per averci seguito sul te… - LegaSalvini : **FLASH -MES: BERLUSCONI, 'FORZA ITALIA DIRÀ NO IN PARLAMENTO A RIFORMA'- FLASH** = Centrodestra unito contro la c… - EBamusement : @GESTORE_AWP @DIOGENECINICO @cassiani69 @LMusicco @bizzarri1974 @StampaTorino @torinotoday @domenicoravetti… - Mauro_Valentini : RT @borghi_claudio: Forza @Mov5Stelle è in gioco l'Italia. #cresce #ilPiave #STOPMES -

Ultime Notizie dalla rete : Forza Italia HTTP/1.1 Server Too Busy