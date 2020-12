Fondi europei contro la crisi Da M5S e Pd c’è il Sì alla cabina di regia La solita Italia Viva si mette di traverso I renziani contrari ad affidare ai tecnici la gestione delle risorse

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 1 dicembre 2020) Il vertice di maggioranza per discutere delladisulladeidel Recovery Fund, annunciata dal premier Giuseppe Conte, era atteso per ieri pomeriggio, anche se non era mai stato ufficialmente convocato da Palazzo Chigi. Il presidente del Consiglio, i capi delegazione e i ministri che dovrebbero essere coinvolti nell’operazione si vedranno invece oggi: i nodi da sciogliere non sono pochi, le differenze di visione all’interno della compagine rimangono. Da una parte il segretario dem Nicola Zingaretti non avrebbe alcuna difficoltà a sottoscrivere la proposta di una struttura politica a tre, con lo stesso premier affiancato dai ministri dell’Economia Roberto Gualtieri e dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, sostenuta da un “comitato” di sei manager – uno per ciascun ‘pilastro’ del ...