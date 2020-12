Fisco: lotteria nazionale degli scontrini (no online). Da oggi (1 dicembre) ci si può registrare (Di martedì 1 dicembre 2020) L'avvio è stato spostato al primo gennaio 2021 dal decreto rilancio a causa della pandemia ma da oggi, come detto, è possibile generare il codice lotteria (codice alfanumerico e codice a barre, abbinato al codice fiscale) sul sito www.lotteriadegliscontrini.gov.it attivato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli che consentirà di partecipare alla lotteria degli scontrini se esibito all'esercente al momento dell'acquisto Leggi su firenzepost (Di martedì 1 dicembre 2020) L'avvio è stato spostato al primo gennaio 2021 dal decreto rilancio a causa della pandemia ma da, come detto, è possibile generare il codice(codice alfanumerico e codice a barre, abbinato al codice fiscale) sul sito www..gov.it attivato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli che consentirà di partecipare allase esibito all'esercente al momento dell'acquisto

sole24ore : Lotteria degli scontrini, codice al debutto: ecco come tentare la fortuna con il Fisco - FirenzePost : Fisco: lotteria nazionale degli scontrini (no online). Da oggi (1 dicembre) ci si può registrare - lore944 : @giunbia Ho la sensazione che non si voglia davvero combattere l'evasione fiscale altrimenti incrociando i dati di… - Italia_Notizie : Lotteria degli scontrini, codice al debutto: ecco come tentare la fortuna con il Fisco - infoiteconomia : Lotteria degli scontrini, codice al debutto: ecco come tentare la fortuna con il Fisco -