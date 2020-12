Firenze: coppia albanese condannata a 7 anni. Rintracciata e arrestata (Di martedì 1 dicembre 2020) Una coppia di coniugi albanesi, entrambi condannati in via definitiva a diversi anni di carcere per una serie di reati commessi, tra il 2015 e il 2017, nell’ambito dell’illecita detenzione di sostanze stupefacenti, è stata arrestata a Firenze dalla Polizia di Stato Leggi su firenzepost (Di martedì 1 dicembre 2020) Unadi coniugi albanesi, entrambi condannati in via definitiva a diversidi carcere per una serie di reati commessi, tra il 2015 e il 2017, nell’ambito dell’illecita detenzione di sostanze stupefacenti, è statadalla Polizia di Stato

FirenzePost : Firenze: coppia albanese condannata a 7 anni. Rintracciata e arrestata - uccellokj : RT @DominaVonL: #tour Firenze 14/15/16 settembre Roma 17/18 settembre Per sessioni singole o in coppia con @ValValkiriaBDSM #mistress #… - SpawnInAzione : @theamazer Certo ti inviano la Bolla Ma in effetti è così Beh se pensi che vanno a festeggiare il primo bimbo con… - capricorn1810 : @MelaLaChemist @Tinellaa Ma infatti. Stare in due, in coppia è proprio il miglior antidoto per gli assembramenti! - mc__mc_ : #Firenze e io: una strana, ma splendida coppia -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze coppia HTTP/1.1 Server Too Busy