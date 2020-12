Figlio segregato in casa per 30 anni dalla madre, la polizia lo scopre e arresta la donna (Di martedì 1 dicembre 2020) Aveva segregato in casa il Figlio per quasi 30 anni , fino a quando la polizia non ha scoperto l'orrore, arrestandola. Protagonista della vicenda un'anziana che aveva tenuto prigioniero il Figlio da ... Leggi su leggo (Di martedì 1 dicembre 2020) Avevainilper quasi 30, fino a quando lanon ha scoperto l'orrore,ndola. Protagonista della vicenda un'anziana che aveva tenuto prigioniero ilda ...

RaiNews : #Svezia. Uomo segregato in casa per 28 anni: arrestata la madre - alexarmuzzi : Svezia. Uomo segregato in casa per 28 anni: arrestata la madre - DaniPitarresi : Svezia: figlio segregato per 28 anni, madre arrestata - MazzaliVanna : RT @RaiNews: #Svezia. Uomo segregato in casa per 28 anni: arrestata la madre - dopiot : RT @ANNAQuercia: Svezia. Uomo segregato in casa per 28 anni: arrestata la madre -