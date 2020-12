FIFA 21: EA Sports citata in giudizio nello stato della California per la presenza del momentum (Di martedì 1 dicembre 2020) Dopo le accuse di Zlatan Ibrahimovic e del suo procuratore Mino Raiola questa mattina dal web è arrivata un’altra spiacevole notizia per Electronic Art. Il 16 Novembre scorso è stata notificata una nuova causa federale nello stato della California contro la software house canadese. Tre fan della serie hanno avviato una pratica legale affermando che EA Sports utilizza algoritmi che falsano i risultati delle partite e diffonde informazioni false con pubblicità ingannevoli per incentivare la vendita dei FIFA Points nella popolare modalità FIFA 21 Ultimate Team. La causa afferma che EA, intenzionalmente e “illegalmente”, induce i giocatori di FIFA ad acquistare FIFA Points per aprire loot box disponibili nel negozio ... Leggi su fifaultimateteam (Di martedì 1 dicembre 2020) Dopo le accuse di Zlatan Ibrahimovic e del suo procuratore Mino Raiola questa mattina dal web è arrivata un’altra spiacevole notizia per Electronic Art. Il 16 Novembre scorso è stata notificata una nuova causa federalecontro la software house canadese. Tre fanserie hanno avviato una pratica legale affermando che EAutilizza algoritmi che falsano i risultati delle partite e diffonde informazioni false con pubblicità ingannevoli per incentivare la vendita deiPoints nella popolare modalità21 Ultimate Team. La causa afferma che EA, intenzionalmente e “illegalmente”, induce i giocatori diad acquistarePoints per aprire loot box disponibili nel negozio ...

