FIFA 21 e il caso Ibrahimovic: lo svedese riceve il Tapiro d'Oro di Striscia la Notizia (Di martedì 1 dicembre 2020) Zlatan Ibrahimovic torna protagonista dopo il duro attacco nei confronti di FIFA 21 ed EA. Come saprete, l'attaccante 39enne del Milan ha duramente criticato il publisher per aver utilizzato senza permesso la sua immagine nei giochi della serie sportiva. Ma le critiche ad EA non sono arrivate solo dal campione svedese, anche Gareth Bale del Tottenham e il procuratore Mino Raiola sono intervenuti sulla questione. Quest'ultimo in particolare, ha minacciato azioni legali contro il publisher di FIFA. EA, in seguito, si è difesa dopo lo scoppio della polemica pubblicando una risposta ufficiale sugli accordi per l'uso dei diritti d'immagine dei calciatori.

Zlatan Ibrahimovic torna protagonista dopo il duro attacco nei confronti di FIFA 21 ed EA. Come saprete, l'attaccante 39enne del Milan ha duramente criticato il publisher per aver utilizzato senza per ...