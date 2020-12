Fiat Tipo - Nel 2021 arriva la City Sport

Leggi su quattroruote

(Di martedì 1 dicembre 2020) La gamma dellasi amplia ancora una volta: dopo l'introduzione dell'allestimento Cross, il restyling della media torinese porta al debutto anche la versione. Pensata per rispondere alle esigenze dei clienti in cerca di un'auto con una dotazione tecnologica completa e con un look dinamico, unisce le caratteristiche delle altre versionicon accessori come i fari full Led e i sistemi di sicurezza e di assistenza alla guida. Dettagli neri e cerchi da 18". Lasarà disponibile alla fine del primo trimestre del prossimo anno con carrozzeria cinque porte o Station Wagon: i clienti potranno scegliere tra il 1.6 Multijet da 130 CV e il tre cilindri turbobenzina 1.0 T3 da 100 CV. A caratterizzare ...