Festa illegale | finisce l’alcol e bevono gel disinfettante | è strage

Russia, avevano finito gli alcolici, per questo hanno bevuto gel igienizzante per le mani: ma 7 persone sono morte, inutili i soccorsi Durante lafiniscono gli alcolici, così alcune persone hanno la bella idea di bere gel igienizzante per le mani ma 7 di loro sono morti quasi subito, inutili i soccorsi e il