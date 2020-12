Fedez | “Mio figlio è già un fotografo professionista” Ha un futuro davanti a sé

Leggi su kronic

(Di martedì 1 dicembre 2020) L’artista e ormai influencerfa sapere come ormai il piccolo Leone sia divenuto unprofessionista: ecco come ha fatto. Chiara,e Leo (Instagram)La famiglia/Ferragni sta per allargarsi. Prossima la nascita di una bambina che andrà quindi a prender posto nel già imponente trio chiuso dal piccolo Leone. Ecco quindi che i momenti di allegria non mancano mai. Leggi qui –> Mercedes Henger: il costume rosso fuoco rischia di sfuggire e la vista è fantastica – VIDEO Leggi qui —> Cecilia Rodriguez, la barca non sembra stabile ma il panorama è mozzafiato Lo dimostrano le continue foto pubblicate sui social network. Così come i video e le stories che permettono di tenersi sempre attivi. Insomma, ancora una volta la famiglia dimostra la propria unità e la diffonde in tutto il ...