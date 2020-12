Federica Pellegrini, compagno, figli, età, vita privata e Instagram della “divina” del nuoto italiano (Di martedì 1 dicembre 2020) In questo articolo vi sveleremo l’età, la vita privata e il profilo Instagram di Federica Pellegrini, la bella nuotatrice e showgirl già compagna di Filippo Magnini. Chi è il compagno di Federica Pellegrini e qual è la sua età? Al momento la divina Fede, regina del nuoto italiano e mondiale, ha una storia con Matteo Giunta, suo allenatore di nuoto nonché cugino di Filo Magnini. Sono arcinote le sue storie precedenti col collega Filippo Magnini, una relazione durata sei anni, e ancora prima con Luca Marin, col quale ebbe una frequentazione andata avanti per quattro anni. Chi sono i figli di Federica Pellegrini? Non ha figli. Qual è ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 1 dicembre 2020) In questo articolo vi sveleremo l’età, lae il profilodi, la bella nuotatrice e showgirl già compagna di Filippo Magnini. Chi è ildie qual è la sua età? Al momento la divina Fede, regina dele mondiale, ha una storia con Matteo Giunta, suo allenatore dinonché cugino di Filo Magnini. Sono arcinote le sue storie precedenti col collega Filippo Magnini, una relazione durata sei anni, e ancora prima con Luca Marin, col quale ebbe una frequentazione andata avanti per quattro anni. Chi sono idi? Non ha. Qual è ...

