Fausto Leali | “Maradona impazziva per me | da piccolo guardava una telenovela solo perché la sigla era mia”

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 1 dicembre 2020) C’è stato un mondo capovolto, di cui non sapevamo niente, in cui Diego Armando Maradona insegue, e fa di tutto per conoscerlo di persona. E’ lui a chiedergli un selfie, pure se all’epoca i selfie non esistevano. Non il contrario. Non lo sapevamo ma Maradona eerano amiconi. Lo racconta il cantante in un’intervista a Repubblica, in mezzo a decine di aneddoti., che tra l’altro non ha mai nemmeno seguito il calcio… Il motivo di tanta ammirazione del più forte giocatore del mondo, poi, è meraviglioso: “Senza che neppure lo sapessi, la mia canzone A chi diventò ladi unapopolarissima in Argentina. E Diego, che era un bambino, laper poter ascoltare la canzone. Quando diventò calciatore e venne in ...