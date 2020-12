Falsi profili social per adescare minorenni, in manette coppia (Di martedì 1 dicembre 2020) Palermo, 1 dic. (Adnkronos) - Falsi profili social per adescare minori. Una coppia di Termini Imerese (Palermo) è stata arrestata per violenza sessuale, adescamento di minori, divulgazione e detenzione di immagini video di pornografia minorile. Le indagini, condotte dalla Polizia postale di Palermo e Catania e dal Centro nazionale di contrasto alla pedopornografia online (Cncpo), sono scattate dopo un'attività investigativa dei colleghi di Torino per divulgazione online di immagini di pornografia minorile che lo scorso 27 agosto aveva portato a una perquisizione nei confronti di una persona in possesso di diversi dispositivi informatici. L'impiego di innovativi e sofisticati programmi di ricerca di prove informatiche relative allo scambio di materiale pedopornografico hanno consentito di arrestare a ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 dicembre 2020) Palermo, 1 dic. (Adnkronos) -perminori. Unadi Termini Imerese (Palermo) è stata arrestata per violenza sessuale, adescamento di minori, divulgazione e detenzione di immagini video di pornografia minorile. Le indagini, condotte dalla Polizia postale di Palermo e Catania e dal Centro nazionale di contrasto alla pedopornografia online (Cncpo), sono scattate dopo un'attività investigativa dei colleghi di Torino per divulgazione online di immagini di pornografia minorile che lo scorso 27 agosto aveva portato a una perquisizione nei confronti di una persona in possesso di diversi dispositivi informatici. L'impiego di innovativi e sofisticati programmi di ricerca di prove informatiche relative allo scambio di materiale pedopornografico hanno consentito di arrestare a ...

Ultime Notizie dalla rete : Falsi profili Falsi profili social per adescare minorenni, in manette coppia Adnkronos Adolescenti adescati e poi costretti ad atti sessuali VIDEO DELLE INDAGINI

Avrebbero adescato ragazzini catanesi attraverso profili falsi di minori, con ‘artifizi e lusinghe’ per scopi sessuali. Una coppia di Termini Imerese, 42 anni l’uomo e 46 anni la convivente, è finita ...

Avrebbero adescato ragazzini catanesi attraverso profili falsi di minori, con 'artifizi e lusinghe' per scopi sessuali. Una coppia di Termini Imerese, 42 anni l'uomo e 46 anni la convivente, è finita ...