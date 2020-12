Fabio Aru ha bussato alla porta dell’Astana. Fofonov: “Ha parlato con me, gli ho dovuto dire di no” (Di martedì 1 dicembre 2020) Nel corso di questa settimana dovrebbe arrivare la comunicazione riguardo a quale sarà la nuova squadra di Fabio Aru. Il Cavaliere dei Quattro Mori sembra essere vicino alla Qhubeka Assos (ex NTT), formazione del circuito World Tour in cui militano anche Domenico Pozzovivo e Giacomo Nizzolo. Il sardo è nel mirino anche della Vini Zabù e della Bardiani, compagini Professional che però nelle ultime ore sembrerebbero essere passate in secondo piano. Ne sapremo di più nelle prossime ore, ma va sottolineato il fatto che il 30enne ha bussato anche alla porta dell’Astana. Fabio Aru ha militato nella squadra kazaka fino al 2017, prima di passare dalla UAE Emirates e di vivere tre anni molto deludenti sotto il profilo dei risultati, condizionati anche da alcuni ... Leggi su oasport (Di martedì 1 dicembre 2020) Nel corso di questa settimana dovrebbe arrivare la comunicazione riguardo a quale sarà la nuova squadra diAru. Il Cavaliere dei Quattro Mori sembra essere vicinoQhubeka Assos (ex NTT), formazione del circuito World Tour in cui militano anche Domenico Pozzovivo e Giacomo Nizzolo. Il sardo è nel mirino anche della Vini Zabù e della Bardiani, compagini Professional che però nelle ultime ore sembrerebbero essere passate in secondo piano. Ne sapremo di più nelle prossime ore, ma va sottolineato il fatto che il 30enne haancheAru ha militato nella squadra kazaka fino al 2017, prima di passare dUAE Emirates e di vivere tre anni molto deludenti sotto il profilo dei risultati, condizionati anche da alcuni ...

