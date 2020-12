F1, Sergio Perez: “La mia unica opzione per il 2021 è la Red Bull. L’alternativa è un anno sabbatico” (Di martedì 1 dicembre 2020) C’era grande attesa per la conferenza stampa indetta da Sergio Perez nella giornata di ieri, in quanto era evidente come il trentenne messicano avrebbe svelato i suoi piani per il futuro. Ebbene, Checo ha incontrato i giornalisti, senza però dire niente di definitivo in merito al 2021, ma confermando di avere solamente due opzioni per il prossimo anno, di cui una comporta una pausa agonistica. Il pilota di Guadalajara, reduce dalla grandissima delusione patita nel GP di Bahrain, dove ha perso il podio a pochi giri dalla fine a causa della rottura de proprio motore, ha dichiarato apertamente che la sua unica possibilità di correre in Formula Uno nella prossima stagione si chiama Red Bull. Perez è uno dei tre candidati a fare da compagno di squadra di Max Verstappen, ma ... Leggi su oasport (Di martedì 1 dicembre 2020) C’era grande attesa per la conferenza stampa indetta danella giornata di ieri, in quanto era evidente come il trentenne messicano avrebbe svelato i suoi piani per il futuro. Ebbene, Checo ha incontrato i giornalisti, senza però dire niente di definitivo in merito al, ma confermando di avere solamente due opzioni per il prossimo, di cui una comporta una pausa agonistica. Il pilota di Guadalajara, reduce dalla grandissima delusione patita nel GP di Bahrain, dove ha perso il podio a pochi giri dalla fine a causa della rottura de proprio motore, ha dichiarato apertamente che la suapossibilità di correre in Formula Uno nella prossima stagione si chiama Redè uno dei tre candidati a fare da compagno di squadra di Max Verstappen, ma ...

