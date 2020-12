F1 | Mondiale 2021 | Nikita Mazepin è un nuovo pilota del Team Haas

Leggi su oasport

(Di martedì 1 dicembre 2020) Anche gli ultimi sedili per ilstanno cominciando ad essere occupati. Ilne aveva ancora due disponibili, ma uno di questi sarà ufficialmente occupato dal russo. La scuderia delprincipal Günther Steiner aveva già deciso di cambiare gli attuali piloti (Romain Grosjean e Kevin Magnussen), rivoluzionando completamente il proprio organico e puntando su due giovani ed esordienti nel. Uno di questi è dunque, che quasi sicuramente sarà compagno di squadra di Mick Schumacher, per il quale si dovrebbe aspettare solo la fine deldi Formula 2 per l’annuncio ufficiale. Proprio in questa categoria,, che è figlio di un magnate russo, corre per il ...