F1, Lewis Hamilton positivo al Covid-19: l'annuncio della Mercedes

Il campione inglese della Formula 1, Lewis Hamilton, è risultato positivo al coronavirus: l'annuncio della Mercedes

Lewsi Hamilton è positivo al Covid-19.

pic.twitter.com/iNtf5WwVoB — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) December 1, 2020

