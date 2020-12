F1 | Hamilton positivo al Covid | salta il prossimo Gp

(Di martedì 1 dicembre 2020) Non finiscono le sorprese e le emozioni in F1. Il mondo delle quattro ruote, dopo aver temuto per la vita di Grosjean nell'ultima gara, apprende dai canali ufficiali della Mercedes e della Federazione delle quattro ruote che il campione del mondo Lewisè risultatoal Coronavirus.Il team ha comunicato che il campione del mondo inglese presenta lievi sintomi e non correrà il GP Sakhir, prossima tappa del Mondiale. Ancora da ufficializzare il nome del sostituto.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CIPyB2uBQ7q/"embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CIPxXyWDX2H/" ITA Sport Press.

Lewis Hamilton salterà il Gran Premio di Sakhir. Il pilota inglese è risultato positivo al test per il Covid-19 e non potrà partecipare alla tappa iridata in programma in questo fine settimana in ...L'inglese sarà costretto a saltare Sakhir e, se il tampone non dovesse dare esito negativo, anche la gara finale ad Abu Dhabi.