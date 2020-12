F 1 Grosjean | “Senza l’Halo non sarei vivo”

Leggi su itasportpress

(Di martedì 1 dicembre 2020) Domenica lo spaventoso incidente alla curva 3 del GP del Bahrain, ora la prima intervista, rilasciata alla tv francese: Romaintorna a parlare di quanto successo a Sakhir, dove è rimasto nella sua Haas in fiamme per quasi 29 interminabili secondi. "Senza l'Halo nonqui -riporta Sport.sky.it-. Vedermi avvolto completamente dalle fiamme mi ha fatto pensare all'incidente di Niki Lauda, non volevo avere le sue stesse conseguenze. Ho pensato ai miei figli e ai miei genitori, non volevo lasciarli. Ho visto la morte in faccia, l'unica cosa che potevo fare era uscire dalla macchina", dichiara il pilota della Haas."Non era ancora arrivato il mio momento"salvato dall'Halo: cos'è e come funziona"Mi sono riuscito a salvare grazie a una serie di cose andate nella direzione giusta. Non era ancora arrivato il mio momento, ...