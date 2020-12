Europei | Italia femminile | fermata la Danimarca Come evitare i playoff

Leggi su calcionews24

L'Italia ferma la Danimarca vice campione d'Europa: 0-0 per le azzurre del ct Milena Bertolini. Il risultato permette alle azzurre del ct Milena Bertolini di restare in corsa per la qualificazione al prossimo Europeo del 2022. Per rientrare fra le migliori seconde dei gironi, l'Italia dovrà vincere il recupero contro Israele e attendere i risultati delle altre sette nazionali in corsa.