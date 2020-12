Esonero Maran | ore decisive per il tecnico | pronti Nicola o Semplici

Leggi su calcionews24

(Di martedì 1 dicembre 2020): dopo la sconfitta interna contro il Parma, sono oreper ildel Genoa.Secondo il Secolo XIX sono oreper il futuro di Rolandosulla panchina del Genoa. La sconfitta interna contro il Parma potrebbe essere decisiva per la permanenza delin Liguria. Dopo Faggiano a rischiare adesso è l’allenatore del Grifone che ha collezionato 6 sconfitte su 9 gare in A quest’anno. Marroccu, nuovo ds, si ritrova subito con il problema di gestire un eventuale cambio in panchina. I candidati sono due:, ancora a libro paga e che sta seguendo i rossoblù e, per ora sotto contratto con la SPAL e vecchio pallino di ...