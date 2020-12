Ersilia Ingratta, l’esempio di un genio dalla Valle del Sole ai Centri Spaziali

Ultime Notizie dalla rete : Ersilia Ingratta

Il Reventino

Caro Tito, con questa “Lettera n. 309” ti voglio narrare l’eccezionale storia di Ersilia Ingratta, giovane ingegnere spaziale, non soltanto perché se lo merita in sé e per sé, ma soprattutto perché po ...NOVI LIGURE — Per sette anni ha lavorato in una base di lancio aerospaziale e oggi racconterà agli studenti novesi dell’istituto Ciampini-Boccardo la propria esperienza nell’ambito della rassegna “Spa ...